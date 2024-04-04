عسير الأعلى مطراً بين 8 مناطق

شهدت منطقة عسير، وتحديدًا عضاضة – أبها، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، بـ 76.4 ملم، وذلك حسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة.
ورصدت 76 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح (الثلاثاء)، حتى التاسعة صباح (الأربعاء)، هطول الأمطار على 8 مناطق بكميات متفرقة، شملت الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وتبوك، ونجران، والباحة.
وسجلت الرياض في الحفيرة – الدوادمي 30.7 ملم، وفي عرجاء سجلت 27.4 ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 37.2 ملم في العفيرية – رنية، و32.5 ملم في مطار الطائف، وسجلت المدينة المنورة 22.6 ملم، وفي بئر الساهية 20.6 ملم.
كما سجلت منطقة القصيم 29 ملم في ضرية، وفي محمية نفود العريق 2 ملم، بينما سجلت منطقة عسير 63 ملم في الشعف – أبها، و40.3 ملم في مطار أبها، فيما سجلت منطقة تبوك 20.8 ملم في مطار البحر الأحمر الدولي، و0.6 ملم في شقري. وفق “أخبار 24”.
وفي منطقة نجران سجلت ثار 6.8 ملم، وفي الحضن سجلت 1.4 ملم، وفي منطقة الباحة سجلت بلجرشي 50.0 ملم، وسد العقيق 14.2 ملم.