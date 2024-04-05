توقع بزيادة في معدلات سرطان البروستاتا

توصلت دراسة حديثة إلى تنبؤات قوية بزيادة معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا بالسنوات المقبلة في مختلف أنحاء العالم خصوصاً في البلدان الأقل ثراء.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “ذي لانسيت”، أن تلك النتائج جاءت بعد استقراء أجروه للتغيرات الديموغرافية المُسجلة، مشيرة إلى أن العدد السنوي للحالات الجديدة الذي بلغ 1.4 مليون عام 2020 سيتضاعف في سنة 2040 إذ سيبلغ 2.9 مليون إصابة.
ويعتبر سرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعاً لدى الرجال بين أنواع السرطان الذكرية إذ تشكل نسبته 15 % من مجمل الإصابات، ويحدث فوق سن الخمسين في معظم الحالات، كما يزداد تواتر الحالات تدريجاً لدى الفئات العمرية التي تتجاوز هذه العتبة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه عكس المشاكل الكبرى الأخرى كسرطان الرئة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، لن يكون ممكناً من خلال سياسات صحة عامة تجنب زيادة هذه الحالات.