نمو سجلات البحث والتطوير 70%

رصدت وزارة التجارة، زيادةً بنسبة 70% في نمو السجلات القائمة بمجال البحث والتطوير، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة عام 2023.
وأوضحت الوزارة أن السجلات القائمة بمجال البحث والتطوير في علوم التكنولوجيا الحيوية، بلغت 1011 سجلاً في الربع الأول من العام، مقارنة بـ594 سجلاً تم تسجيلها العام الماضي.
ولفتت إلى أن أعلى 5 مناطق من حيث عدد السجلات، هي منطقة الرياض بـ 506 سجلات، ومنطقة مكة المكرمة بـ291 سجلاً، والمنطقة الشرقية بـ101 سجلاً، والمدينة المنورة بـ35 سجلاً، وعسير بـ29 سجلاً. وفق “أخبار 24”.
جاءت هذه البيانات ضمن نشرة قطاع الأعمال التي أصدرتها وزارة التجارة، حيث أظهرت معدلات نمو الأنشطة غير النفطية؛ كخدمات الإقامة والطعام، والفنون والترفيه، والنقل والتخزين، والاتصالات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الاجتماعية وغيرها من الأنشطة.