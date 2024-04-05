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رياضة > الاتحاد والتعاون “صراع المركز الرابع”
05/04/2024   6:07 م

الاتحاد والتعاون “صراع المركز الرابع”

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يستقبل الاتحاد ضيفه التعاون، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لتجاوز خسارته في الديربي أمام الأهلي والحفاظ على المركز الرابع إذ لا يبتعد عن التعاون سوى بفارق الأهداف.

ويحل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون صاحب نفس الرصيد في المركز الخامس والذي حقق انتصارين في آخر جولتين ويسعى لمواصلة انتصاراته للعودة إلى المربع الذهبي.

ويعود آخر فوز للاتحاد أمام التعاون إلى ديسمبر 2022 فيما تعثر في آخر مواجهتين بالخسارة في الدور الثاني من الموسم الماضي والتعادل في الدور الأول من الموسم الحالي. وفق “سبورت 24”.

الاتحاد والتعاون “صراع المركز الرابع”

رياضة
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