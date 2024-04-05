664 مليوناً مبالغ الزكاة الواردة عَبْر “زكاتي”

استقبلت منصة “زكاتي” منذ إطلاقها حتى الآن أكثر من 664 مليون ريال، مبالغ زكوية، تم تحويلها مباشرةً إلى مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة “زكاتي” متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد حساب الزكاة وإخراجها من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عَبْر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال مبالغ الزكاة للفئات المستحقة.
وأشارت إلى أن “زكاتي” تتيح إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.وفق “أخبار 24”.
وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد “اختياريًا” إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك النقود، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المقتناة للتجارة، وغيرها.
كما تتوفر على المنصة خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر معادلة معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة وتُحدَّث بشكلٍ يومي.