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رياضة > “كاسترو” : سنواجه الهلال بعقلية الفوز
06/04/2024   5:34 ص

“كاسترو” : سنواجه الهلال بعقلية الفوز

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أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، أن فريقه تحكم في مباراة ضمك بالكامل منذ بدايتها وحتى النهاية.

وكان النصر قد تغلب على مضيفه ضمك بهدف دون رد، لحساب الجولة 27 من دوري روشن السعودي، مساء الجمعة.

وأشار كاسترو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن النصر سيطر بشكل تام على اللقاء والفريق أهدر فرصًا عديدةً ولم يستغلها بالشكل الجيد.

وعن مباراة الهلال في السوبر السعودي، قال البرتغالي أن النصر سيخوضها بعقلية الفوز وسيبدأ التجهيز لها بدايةً من الغد.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن تركيزه الدائم هو الفوز في جميع المباريات، مشددًا على أن جميع اللاعبين وعناصر الفريق مهمين سواء من يشارك أو يجلس بديلاً. وفق “سبورت 24”.

“كاسترو” : سنواجه الهلال بعقلية الفوز

رياضة
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