جماهير الاتحاد تدير ظهورها وترفض النشيد

أدار أفراد رابطة جماهير الاتحاد ظهورهم لملعب مباراة الفريق أمام التعاون بالجولة الـ 27 لدوري روشن، أثناء ترديد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم للنشيد الرسمي للنادي.
واصطف لاعبو الاتحاد قبل صافرة بداية المباراة كعادتهم، وأثناء ترديد النشيد قام أعضاء الرابطة بإدارة ظهورهم للاعبين، وبدؤوا في ترديد النشيد الاتحادي.
وواصل الاتحاد اهدار النقاط بتعادل أمام ضيفه التعاون بدون أهداف، في لقاء الصراع على المركز الرابع في روشن ولعل أبرزها خسارة ديربي جدة من امام فريق الأهلي ذهاباً واياباً.
وقد تكون هذه الحادثة عبارة عن رسالة عتب قوية من جماهير المدرج الأصفر للفريق ومطالبة صامتة بعودة التصحيح السريع لعودة الفريق إلى الانتصارات والمنافسة قبل بداية منافسات كأس السوبر السعودي. وفق “سبورت 24”.
وكان الفريق قد تعادل مع ضيفه التعاون ليرفع التعادل رصيد الاتحاد إلى النقطة 47 في المركز الرابع، والتعاون بالرصيد ذاته في المركز الخامس.