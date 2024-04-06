“الهلال”.. 40 مباراة بلا هزيمة

واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال مسلسل انتصاراته المدوية، بفوز جديد جاء على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 4/1، لحساب الجولة 27 من دوري روشن السعودي، مساء الجمعة.
ووصل الهلال إلى 40 مباراة متتالية دون هزيمة على مستوى جميع المنافسات دون أي خسارة، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جورجي جيسوس.
كما حقق الهلال انتصاره رقم 32 على التوالي، معززًا رقمه القياسي العالمي، كأكثر الأندية حول العالم تحقيقًا للفوز بشكل متتال. وفق “سبورت 24”.
ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 77 متصدرًا ترتيب دوري روشن السعودي، بعد الفوز على الخليج.