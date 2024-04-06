“جيسوس”: بعودة نيمار وميتروفيتش سنكون أخطر على المنافسين

بارك المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس للجماهير التي ساندت الفريق خارج أرضه، وهنأ اللاعبين وجميع الهلاليين، مشيرا إلى أن هدفهم واضح وهو حصد بطولة الدوري.
واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال مسلسل انتصاراته، بفوز جديد جاء على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، لمصلحة الجولة 27 من دوري روشن. وفق “سبورت 24”.
وحول إمكانية عودة اللاعب ميتروفيتش، أوضح أن الأشعة أظهرت أن غياب مهاجم الفريق سيستمر لـ 6 أسابيع وسيتم متابعة كل التطورات.
وأضاف أن ميتروفيتش مهم ولكن الفريق مستمر في الانتصارات، لافتا إلى أن ضغط المباريات سيكون بدني.
وأوضح أن فقدان لاعب بحجم نيمار خسارة كبرى لأي فريق في العالم إضافة إلى غياب متروفيتش، وهنا يأتي دوره بإيجاد حلول مناسبة للفريق، وساعده في ذلك العقلية الكروية التي يتمتع بها اللاعبون.
وأضاف مدرب الهلال أنه بعودة نيمار وميتروفيتش سنكون أخطر بكثير على كل المنافسين.
وأكد أن الوقت ضيق ولذا يكون هناك استهلاك بدني قد يؤدي إلى الإصابات ولكن الحماس موجود لدى اللاعبين، موضحا أن الفريق ينافس على كل الجبهات.