علامة على المحتوى المصنوع بـ”الذكاء” بمنصات ميتا

تعتزم شركة ميتا تمييز المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي في المنصات الاجتماعية التابعة لها مثل فيسبوك وإنستجرام وثردز.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن تلك التغييرات جاءت بناءً على توصيات مجلس الرقابة الداخلي التابع لها، إلى جانب نتائج الاستطلاعات العامة ونصائح الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن القواعد القديمة لتمييز المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي كانت “ضيقة للغاية”.
واعتمدت ميتا سابقاً على تمييز محتوى مقاطع الفيديو سواء أُنشئت أو عُدلت بأدوات الذكاء الاصطناعي، فيما أوصى مجلس الرقابة بطرق جديدة لتصنيف المحتوى الذي لا ينتهك معايير المجتمع الخاصة بالشركة، مضيفة أنها توصلت إلى تسميات جديدة ستوضع على محتوى الذكاء الاصطناعي بداية من مايو المقبل. وفق “أخبار 24”.
وسيكون نطاق التصنيف أوسع في محتوى الفيديو والصوت والصور، عندما تكتشف الشركة ذلك أو عندما يكشف الأشخاص عن تحميلهم محتوى أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وقد تضع ميتا وسم “صُنع بالذكاء الاصطناعي Made with AI” بشكل أكثر بروزًا في المحتوى.
وفي حال عثور مدققي الشركة على محتوى مضلل، فسيظهر بدرجة أقل للمستخدمين بالإضافة إلى وضع معلومات إضافية عليه.