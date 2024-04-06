قبل كأس الدرعية.. السوبر السعودي “9 نسخ و6 أبطال”

تترقب الجماهير السعودية والعربية النسخة التاريخية من كأس السوبر السعودي والتي تقام هذا العام بمسمى جديد هو كأس الدرعية للسوبر السعودي وتحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8-11 أبريل الجاري.
وتقام البطولة بمشاركة 4 أندية للعام الثاني على التوالي، حيث يشارك الاتحاد بطل دوري روشن والهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والنصر وصيف بطل الدوري والوحدة وصيف بطل الكأس.
وتقام يوم الاثنين 8 أبريل مباراتا نصف النهائي حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة فيما يترقب عشاق كرة القدم الديربي المنتظر بين الهلال والنصر، فيما ستقام المباراة النهائية يوم الخميس 11 أبريل.
وقبل النسخة العاشرة من “السوبر السعودي” عرفت البطولة في نسخها التسع الماضية 6 أبطال، حيث يعد نادي الهلال أكثر المتوجين بكأس السوبر السعودي بـ3 ألقاب، يليه النصر بلقبين ثم كل من الاتحاد، الأهلي، الشباب والفتح بلقب لكل منهم.
وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة عربية منافسات كأس السوبر السعودي وثاني مدينة غير سعودية تحتضن الكأس بعد العاصمة البريطانية لندن التي استضافت 3 نسخ من كأس السوبر السعودي.
وانطلقت كأس السوبر السعودي لأول مرة عام 2013 عندما التقى الفتح بطل دوري المحترفين مع الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، وفاز وقتها الفتح بنتيجة 3-2 متوجًا بأول نسخ كأس السوبر.
وفي العالم التالي “2014” التقى النصر بطل الدوري مع الشباب بطل كأس الملك على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، حيث حسم الشباب اللقب بركلات الترجيح.
وكانت كأس السوبر السعودي على موعد مع حدث جديد للكرة السعودية بإقامة المباراة خارج حدود المملكة، حيث أقيمت على ملعب لوفتس رود في لندن وجمعت النصر بطل الدوري مع الهلال بطل كأس الملك، حيث فاز الهلال بهدف نظيف ليتوج بأول ألقابه في السوبر.
وعادت “كأس السوبر” إلى عاصمة الضباب مجددًا في العام التالي “2016” حيث احتضن ملعب كرافين كوتاج في لندن المباراة التي جمعت الأهلي بطل الدوري مع الهلال بطل كأس الملك، حيث توج الأهلي بلقبه الأول في البطولة بعد الفوز بركلات الترجيح.
وكان من المقرر أن تحتضن أبوظبي نسخة كأس السوبر السعودي 2017، قبل أن يتم إلغائها على خلفية إلغاء بطولة كأس ولي العهد وإطلاق اسم سموه على بطولة كأس السوبر، حيث أعلن الاتحاد السعودي وقتها إلغاء نسخة 2017 من السوبر بعد تغيير اسمها لمنح الفرصة لكل الأندية من أجل التنافس على التأهل إلى المباراة النهائية ونيل شرف اللعب على كأس البطولة بعد تغيير مسماها وحرصاً على إظهارها بالمستوى الذي يليق بها.
وفي عام 2018 عادت بطولة كأس السوبر السعودي، وفي هذه النسخة احتضن ملعب لوفتس رود في لندن المباراة للمرة الثانية والتي جمعت الهلال بطل الدوري مع الاتحاد بطل كأس الملك، حيث فاز الهلال بنتيجة 2-1 ليتوج بلقبه الثاني.
وعادت كأس السوبر السعودي إلى المملكة حيث أقيمت نسخة 2019 في جدة وتحديدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وجمعت النصر بطل الدوري مع التعاون بطل كأس الملك، حيث فاز النصر بركلات الترجيح ليتوج بأول ألقابه في السوبر.
وعاد النصر ليحقق بثاني ألقابه في النسخة التالية “2020” بعد فوزه على الهلال بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، قبل أن يعود الهلال ليحصد ثالث ألقابه وذلك في نسخة 2021 التي أقيمت بالرياض وجمعته مع الفيصلي حيث حسم الهلال اللقاء بالفوز بركلات الترجيح في آخر نسخة تقام بالنظام القديم من مباراة واحدة وبمشاركة بطلي الدوري وكأس الملك.
وانطلاقًا من نسخة 2022 تم استحداث النظام الجديد لكأس السوبر السعودي بمشاركة 4 أندية هي بطلا الدوري وكأس الملك ووصيف كلا البطولتين، حيث أقيمت النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد العام الماضي بمشاركة 4 أندية هي الهلال بطل الدوري، الفيحاء بطل كأس الملك، الاتحاد والنصر ثاني وثالث الدوري نظرًا لتكرار تواجد الهلال في البطولتين حيث كان وصيفًا لبطل كأس الملك. وفق “أخبار 24”.
وحقق الاتحاد اللقب العام الماضي بفوز على النصر في نصف النهائي 3-1 قبل الفوز على الفيحاء في المباراة النهائية بهدفين نظيفين ليحصد لقبه الأول في السوبر السعودي.