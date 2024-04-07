“كروز السعودية” بمعرض عالمي للسياحة البحرية

تعتزم “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تُسهم في تشكيل مستقبل قطاع السياحة البحرية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض “سيتريد كروز جلوبال” الدولي بميامي، والذي يُعد الحدث الأبرز عالميًا الذي يجمع رواد الساحة العالمية للسياحة البحرية.
وسيحضر وفد من كبار مسؤولي “كروز السعودية”، بينهم الرئيس التنفيذي لارس كلاسن والرئيس التنفيذي للتجارب السياحية باربرا بوزيك، لاستعراض أبرز إنجازات الشركة وتسليط الضوء على الطموحات والرؤى المستقبلية الهادفة إلى إرساء أسس منظومة بحرية سياحية متطورة ورائدة عالميًا في المملكة.
كما سيُشارك شركاء ” كروز السعودية “، وهم الهيئة السعودية للسياحة، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ونيوم، في معرض “سيتريد كروز جلوبال” إلى جانب الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ”كروز السعودية” لارس كلاسن، أن المعرض يعد فرصة لتبادل الأفكار مع رواد صناعة السياحة البحرية العالمية، وعرض إنجازات كروز السعودية من أحدث الابتكارات في الموانئ السعودية، وبرامجها المتميزة في الجولات السياحية الاستكشافية، وإطلاق خط أرويا كروز للرحلات السياحية التابعة للشركة، متطلعًا إلى مشاركة فعالة مع الشركاء الحاليين والمستقبليين والتواصل مع قادة الصناعة والجهات المختصة.
ويشهد المعرض، الذي يُقام على مدى أربعة أيام ابتداءً من 8 أبريل، تبادل الأفكار الابتكارية بين أكثر من 10 آلاف شخص من خبراء الصناعة في مركز “ميامي بيتش للمؤتمرات”، ممثلين أكثر من 120 دولة. وفق “أخبار 24”.
ومنذ انطلاقها في 2021، تُشارك “كروز السعودية” في معرض “سيتريد كروز جلوبال”، لتُبرز الإنجازات المهمة التي حققتها في مسيرتها نحو الارتقاء بالمملكة وجهة سياحية رائدة عالميًا على خارطة الرحلات البحرية السياحية، وتمكين السياحة البحرية كإحدى الركائز الأساسية في القطاع السياحي بالمملكة، مواكبةً للرؤية الأوسع للمملكة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
واستقبلت الشركة أكثر من 370 ألف راكب من 120 جنسية مختلفة في كل من ميناء جدة وينبع والدمام، وتعمل على تطوير البنى التحتية لميناءي جازان والوجه لاستقبال السفن السياحية، بهدف استقبال 1.3 مليون سائح عبر البحر بحلول عام 2035.