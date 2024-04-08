إرشادات للحفاظ على بيئة صحية بالمنزل

نصحت مدينة الملك سعود الطبية بمجموعة من الإرشادات التي تساعد في الحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل، في مقدمتها التوقف عن التدخين في المنزل والحرص على نظافة الأيدي.
ودعت المدينة، إلى اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية، مع اتباع إرشادات الاستخدام للأدوية والالتزام بالجرعات الموصوفة من قِبل الطبيب، وتنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام.
وأشارت إلى أهمية استخدام كاشف أول أكسيد الكربون بالمنزل، وكذلك تخزين الأدوية في مكان آمِن ومغلق وبعيد عن الأطفال، وتنظيف المنزل بشكل دوري. وفق “أخبار 24”.