متراؤون: رؤية هلال شوال غير ممكنة

أفاد عدد من المترائين بصعوبة رؤية هلال شهر شوال 1445هـ مساء اليوم، مؤكدين أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس، وأن هلال القمر الجديد لن يولد إلا بعد غروب الشمس اليوم؟
وقال عبدالعزيز المرمش عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، إن اليوم غروب القمر سيسبق غروب الشمس وهذا يعني بأن يوم غدٍ المتمم لشهر رمضان.
وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الإثنين) 29 رمضان 1445هـ. وأهابت بمن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها. وفق “أخبار 24”.