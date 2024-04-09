89 موقعًا لترفيه أهالي الرياض بالعيد

تستعد أمانة منطقة الرياض للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بحزمة متنوعة من البرامج وأنشطة ترفيهية ومسابقات في عدة مواقع موزعة على أرجاء المدينة، تُقام في 13 موقعاً بحدائق ومنتزهات.
وتضم الحدائق والمتنزهات التي تشهد الفعاليات، كلًا من السويدي، والأمير عبدالعزيز بن عياف، والقادسية، والمونسية 5، وعكاظ، وضاحية لبن، والرائد 1، والسنابل، وحطين 2، وأبي ذر الغفاري، وحي الندوة، والسعادة، والمركز الإداري بالحاير.
كما تشمل الفعاليات تسعة جوامع صباح العيد هي: العز بن عبدالسلام، والعواد، والغزي، وذو النورين، والقفاري، والمسلم، والمرشد، والعجلان، وأم عبدالله، إضافة إلى تنظيم فعالية الحوامة في 28 موقعاً تنوعت بين الحدائق والمتنزهات والجوامع.
وتبدأ رحلة زوار الفعاليات بالاستقبال والترحيب، ثم مشاهدة العروض الفلكلورية، وحضور ليالي العيد المتلألئة بالزينة والإضاءات، وتجربة الطفل، والألعاب الكرنفالية، مع مراعاة توفير مناطق للتصوير والجلسات والمأكولات والمشروبات.
ورُوعي في اختيار المواقع، التي أعدتها الأمانة لمشاركة المجتمع الفرح بهذه المناسبة السعيدة وسط مناخ تفاعلي يبعث البهجة والسرور في نفوس الجميع، سهولة الوصول إليها، ومدى إقبال الزوار عليها، ووجود عدد كبير من المواقف، وكبر المساحة، وتوافر الخدمات، إلى جانب مناسبة الموقع لإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.
واستمرارًا لجهودها لاستقبال العيد، أكملت أمانة منطقة الرياض تجهيز 76 موقعاً في محافظات وبلديات المنطقة لاستقبال الأهالي والزوار، تنوّعت بين الحدائق والمتنزهات، واستراحات وساحات البلديات والمسارح والقاعات والصالات العامة، والأسواق والقرى التراثية، وتزينت بالمظاهر الجمالية التي تبعث الابتهاج بالعيد السعيد، وبث الفرح والأجواء الاحتفائية في نفوس الصغار والكبار.
ووجهزت الأمانة، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مواقع الاحتفال لإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والعروض الترفيهية والمسرحية، حيث شملت التجهيزات إقامة خيام وجلسات للضيافة والقهوة السعودية ومناطق للأطفال والتصوير والعزف.
ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار تحقيق إستراتيجية الأمانة الهادفة لتوفير وجهات متعددة لسكان منطقة الرياض وزوّارها لقضاء أوقات ممتعة احتفاء بعيد الفطر المبارك.
وفق “أخبار 24”.