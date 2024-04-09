أول تراجع للنفط بعد موجة ارتفاع

توقفت موجة صعود أسعار النفط التي استمرت عدة جلسات، ليسجل تراجعاً طفيفاً في ظل تركيز المستثمرين على الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 0.9 % لتصل إلى 90.38 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.6 % إلى 86.43 دولار للبرميل عند التسوية.
وكانت أسعار النفط الخام قفزت 4% الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت للأسبوع الرابع على التوالي، وهو أطول ارتفاع منذ أغسطس من العام الماضي.وفق “أخبار 24”.
فيما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.