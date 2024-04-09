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رياضة > “الطريس” حكماً لنهائي السوبر
09/04/2024   11:26 م

“الطريس” حكماً لنهائي السوبر

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يدير الحكم خالد الطريس مباراة الهلال ضد الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، المقرر له الخميس المقبل.

الطريس يبلغ من العمر 36 عامًا، وحصل على الشارة الدولية في عام 2011.

ويلعب الهلال أمام الاتحاد نهائي السوبر بملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الثامنة والنصف من مساء الخميس.

وكان الهلال قد تخطى عقبة النصر في نصف النهائي بالفوز عليه بنتيجة 2/1، كما تفوق الاتحاد على الوحدة بالنتيجة ذاتها. وفق “سبورت 24”.

وحقق الاتحاد  لقب النسخة الماضية من السوبر السعودي على حساب الفيحاء في المباراة النهائية.

“الطريس” حكماً لنهائي السوبر

رياضة
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