عقدة ” لاتينية” تؤرق “غاياردو” قبل نهائي السوبر

يستعد فريق الهلال لمواجهة الاتحاد، مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، باستاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتأهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره النصر، بنتيجة 2-1، ليواجه الاتحاد في النهائي الذي كان قد فاز بنفس النتيجة على نظيره الوحدة.
ويسعى المدير الفني لفريق الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لتحقيق أول ألقابه مع الفريق، والحفاظ على اللقب بعدما حققه الفريق في العام الماضي مع المدرب نونو سانتو.
ويخطط غاياردو ليكون أول مدرب من أمريكا الجنوبية، يتمكن من التتويج بلقب السوبر، بعدما خسر الأوروجواياني خورخي دا سيلفا مع النصر في نسخة 2015، أمام الهلال بهدف دون رد، أعقبها خسارة ثانية للأوروجواياني جوستافو ماتوساس، مدرب الهلال السابق أمام الأهلي بركلات الترجيح. وفق “سبورت 24”.
وفي نسخة 2018، حقق البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال اللقب بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل، وكان الأرجنتيني رامون دياز على رأس الجهاز الفني للاتحاد.