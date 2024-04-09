رقم تاريخي في انتظار “حمدالله” بنهائي “السوبر”

ينتظر لاعب الاتحاد، الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، الوصول لرقم تاريخي في حال التتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2024.
يواجه الاتحاد نظيره الهلال، مساء الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد عبور عقبة الوحدة في نصف النهائي.
ويملك حمدالله رقماً فريداً؛ كونه أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل خلال 3 نهائيات مختلفة، بواقع مرتين مع النصر، ومرة رفقة الاتحاد، وفي حال التسجيل في المباراة المقبلة سيواصل تعزيز رقمه، ليسجل في النهائي الرابع.
ويتصدر حمدالله قائمة هدافي مسابقة كأس السوبر السعودي منذ انطلاقها في 2013، بتسجيل 6 أهداف، حيث أحرز هدفين مع النصر خلال نسختي 2019 و2020، ثم سجل 3 أهداف مع الاتحاد بالنسخة الماضية، وهدفاً في شباك الوحدة في النسخة الحالية.
وكان المهاجم المغربي أول لاعب يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من بطولة كأس السوبر السعودي عبر تاريخها، حين سجل هدفاً في فوز فريقه الاتحاد على النصر في نصف نهائي النسخة الماضية، قبل أن يسجل ثنائية قاد بها فريقه لحصد اللقب أمام الفيحاء بنتيجة (2-0). وفق “سبورت 24”.
وأمام حمدالله فرصة لتكرار إنجازه في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، وذلك في حال تسجيل ثنائية أو أكثر في النهائي أمام الهلال.