سامسونج تتحدى آبل iMac بـ”All Pro”

رفعت شركة سامسونج الستار عن مميزات حاسوبها المكتبي الجديد All-In-One Pro من فئة “الكل في واحد”، والذي يُعد منافسًا قوياً لحاسوب iMac من آبل.
ويأتي الحاسوب الجديد من سامسونج بإطار معدني وسمك نحيف للغاية قدره 6.5 ملم، مع لوحة مفاتيح وفأرة تتصلان لاسلكيًا به، ولهما تصميم معدني يشبه تصميمه، كما تحتوي لوحة المفاتيح على مفتاح Copilot AI لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بمايكروسوفت.
ويضم الجهاز شاشة قياسها 27 إنشًا بدقة قدرها 4K، ومكبرات صوت ثلاثية الأبعاد تدعم خاصية Dolby Atmos، ويحتوي على معالج إنتل كور ألترا الذي يوفر أداءً أعلى من معالج Intel Core i5 من الجيل الثالث عشر المستخدم في إصدار العام الماضي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أن سامسونج زودت الجهاز بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت، ومساحة تخزين SSD تبلغ 256 جيجابايت، كما أنه مزود بمنفذ HDMI ومنفذي USB من نوع A ومنفذ Ethernet ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، ويدعم الحاسوب Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6E، وكاميرا ويب مدمجة لمكالمات الفيديو. وفق “أخبار 24”.
ويعمل الجهاز All-In-One Pro بنظام Windows 11 Home، ويحتوي على العديد من مزايا التكامل مع الأجهزة الأخرى، مع سهولة سحب الملفات وإفلاتها لنقلها من أجهزة جالاكسي إلى الحاسوب والعكس.