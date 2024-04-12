6 لاءات تحمي الصحة في العيد

نصحت وزارة الصحة، بالابتعاد عن 6 أمور خلال إجازة عيد الفطر المبارك لما لها من أثر سيء، حيث يُساعد تجنبها على تحسين بعض الأمور المُتعلقة بالصحة.
ودعت إلى استبدال الألعاب النارية التي يطلبها الأطفال بحضور عروض الألعاب النارية العامة، وكذلك استبدال الحلويات التي تسبب زيادة الوزن بالفواكه الطازجة، بالإضافة إلى تجنب تناول الشوكولاتة بالحليب أو البيضاء مع إمكانية استبدالها بالشوكولاتة الداكنة.
وأشارت إلى أهمية الحذر من السهر والحرص على النوم الصحي لوقت لا يقل عن 8 ساعات، إلى جانب تقليل شرب القهوة والمحافظة على شرب الماء بما يعادل 8 إلى 10 أكواب يومياً، وعدم إهمال النشاط البدني والركون للراحة.وفق “أخبار 24”.