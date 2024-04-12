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رياضة > “الفيصل” يهنئ الهلال بحصد “السوبر السعودي”
12/04/2024   11:02 ص

“الفيصل” يهنئ الهلال بحصد “السوبر السعودي”

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هنأ وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق الهلال بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:” أبارك لفريق الهلال فوزه بكأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024، وحظًّا أوفر لفريق الاتحاد في البطولات المقبلة، كل الشكر للأشقاء في دولة الإمارات على الاستضافة المتميزة للبطولة”.

وتوج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، إثر تفوقه في المباراة النهائية لنسخة 2024 على حساب نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي احتضنها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفق “سبورت 24”.

“الفيصل” يهنئ الهلال بحصد “السوبر السعودي”

رياضة
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