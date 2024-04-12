الهلال بطلاً لـ”السوبر السعودي” للمرة الرابعة

توج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، إثر تفوقه في المباراة النهائية لنسخة 2024 على حساب نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي احتضنها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وشهدت منصة التتويج تواجد كل من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، وصالح الجزيري مديرعام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيسرابطة المحترفين الإماراتية.
قص البرازيلي مالكوم شريط أهداف الهلال بعد سلسلة من المراوغات والتمريرات المتبادلة مع الدقيقة 5، ورد المغربي كريم بنزيما بالتعادل للاتحاد في الدقيقة 21 بعد متابعة ركلة الجزاء التي تصدى لها ياسين بونو، وأعاد سالم الدوسري التقدم للهلال في الدقيقة 44 بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد ادراك التعادل وسط محاولات من لاعبي الهلال لزيادة الأهداف، وألغى حكم المباراة هدفًا للهلال سجله سالم الدوسري مع الدقيقة 84 بداعي وجود تسلل.
وعاد مالكوم مع الدقيقة 89 لتسجيل هدف الحسم للهلال مستغلاً تمريرة حريرية من سيرجي سافيتش، قبل أن يضيف سالم الدوسري الرابع مع الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بنتيجة 4/1 وتتويجه بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.
ونال الهلال أول ألقابه هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني جورجي جيسوس، وواصل تعزيز رقمه القياسي العالمي على مستوى الانتصارات المتتالية بالغاً الرقم 34. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال قد حقق اللقب من قبل في نسخ 2015 و 2018 و 2022 قبل عناق الكأس للمرة الرابعة في 2024.
وحصل البرازيلي مالكوم على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف بعد تسجيل 3 أهداف خلال نسخة 2024 من السوبر السعودي.