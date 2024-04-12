“زعيم النهائيات”.. الهلال يفض الشراكة مع الاتحاد

توج الهلال بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه الكبير على الاتحاد بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي احتضنها استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ليفض الشراكة مع الاتحاد على مستوى “النهائيات” التي تواجه خلالها الفريقان.
وكان الفريقان – قبل نهائي السوبر- التقيا في 10 نهائيات سابقة بمختلف المسابقات، حيث فاز الاتحاد أمام الهلال بـ5 ألقاب مقابل 5 ألقاب توج بها الهلال أمام الاتحاد، قبل أن ينجح الهلال في فض الشراكة محققًا لقبه السادس أمام الاتحاد. وفق “سبورت 24”.
وإليكم فيما يلي النهائيات التي جمعت الاتحاد والهلال:
نهائي كأس الملك 1964 – فاز الاتحاد 3-0
نهائي كأس الملك 1965 – فاز الهلال بركلات الترجيح
نهائي كأس الملك 1982 – فاز الهلال 3-1
نهائي كأس الاتحاد السعودي لأندية الممتاز 1986 – فاز الاتحاد بركلات الترجيح
نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1994 وفاز الهلال بركلات الترجيح.
كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 1997 فاز الاتحاد 2-0
كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 2002 – فوز الهلال 2-0
كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 2007 فوز الاتحاد 2-1
نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 2010 – فوز الاتحاد بركلات الترجيح
كأس السوبر السعودي 2018 – فوز الهلال 2-1
كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 – فوز الهلال 4-1