خطوة جديدة تُقرّب “دي بروين” من الانتقال لـ”روشن”

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن خطوة جديدة من جانب إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ستقرب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين من الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكد موقع ” ذا أثليتك” أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تبحث عن بديلٍ للبلجيكي كيفين دي بروين، تحسُّبًا لانتقاله إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.
وأوضحت أنه من المرجح انتقال دي بروين إلى نادي القادسية، رغم اهتمام أندية الأهلي والهلال والاتحاد والنصر بضم اللاعب.
وأشار إلى أن مانشستر سيتي يستهدف ضم البرازيلي لوكاس باكيتا، ليكون بديلا للنجم البلجيكي، وقدَّم له عرضًا بقيمة 70 مليون يورو الصيف الماضي. وفق “سبورت 24”.
ويرتبط دي بروين بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو 2026، كما حقق النجم البلجيكي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرَّاتٍ، ودوري أبطال أوروبا مرَّةً وحيدةً، والثلاثية التاريخية الموسم الماضي.