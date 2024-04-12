الإيقاف يهدد “حمد الله” بالغياب عن الاتحاد

“ينتظر أن تطال المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، عقوبة انضباطية إثر شجاره مع أحد الجماهير عقب نهائي كأس السوبر السعودي.
وشهد النهائي الذي توج خلاله الهلال بالكأس الرابعة له في تاريخ المسابقة، قيام أحد المشجعين في مقصورة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بالتلفظ على حمدالله، الذي بادره برش المياه تجاهه، ليرد المشجع بالتعدي عليه بالعصا.
وتدخل المتواجدون في المقصورة لفض الاشتباك، بينما أُلقي القبض على المشجع وتمت إحالته للجهات الأمنية الإماراتية وسط أنباء عن تنازل النجم المغربي عن حقه الخاص رسمياً. وفق “سبورت 24”.
ويرجح مراقبون أن تطال حمد الله عقوبة الإيقاف من مباراة إلى مباراتين مع غرامة مالية.