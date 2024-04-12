6 أيام على سريان تخفيض المخالفات المرورية

مع اقتراب موعد تطبيق التوجيه الملكي بتخفيض قيمة المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، أجابت الإدارة العامة للمرور عن أبرز الأسئلة الشائعة حول آليات تنفيذ التوجيه.
ويبدأ سريان تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% في 18 إبريل الجاري، وتنتهي المهلة في 18 أكتوبر 2024.
وأكد المرور السعودي أن التخفيض يشمل جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، مشيراً إلى أن القرار يستفيد منه المواطنون والمقيمون والزوار ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوّه المرور بأن 4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض في حال ارتكابها أثناء فترة سريان التخفيض، وهي التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الممنوعات، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم في الطرق المحددة سرعتها بـ120 كلم/ ساعة، أو بـ30 كلم في الطرق المحددة سرعتها بـ140 كلم/ ساعة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن التوجيه الملكي نص على أن المخالفات المرورية المرتكبة مع بَدْء سريان قرار التخفيض يطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.