ميتروفيتش: سأعود إلى “الهلال” بعد أسبوعين

أبدى الدولي الصربي السكندر ميتروفيتش، لاعب فريق الهلال، سعادته البالغة بالحصول على ميداليته الذهبية لكأس السوبر السعودي، والتي تم توصليها إليه في صربيا.
ونشر حساب الهلال مقطع فيديو لحصول ميتروفيتش على ميداليته الذهبية، مؤكدًا على أنه يتمنى التتويج بباقي الألقاب الثلاثة التي ينافس عليها الفريق هذا الموسم، في إشارة منه إلى بطولات دوري روشن وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.
وأشار ميتروفيتش إلى أنه يتدرب يوميًا في صربيا من أجل العودة للمشاركة مع الهلال خلال أسبوعين قادمين، بعد الاصابة التي لحقت به في مواجهة الشباب بدوري روشن.
وقال الصربي أنه تابع مباراة وكان سعيدًا للغاية بالفوز على الاتحاد والتتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي، مشددًا إلى أنه لديه حماسًا كبيرًا للعودة للملاعب والمساهمة في باقي الألقاب. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته موضحًا أنه يفتقد زملائه في الهلال والأجواء داخل النادي، في الوقت الذي أعرب فيه عن سعادته بالتواجد مع أسرته في صربيا خلال فترة العلاج.