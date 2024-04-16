القيادة تعزي سلطان عُمان في ضحايا السيول

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتَيْ عزاء ومواساة، للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.
وقال خادم الحرمين في برقيته: “علمنا بنبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
كما جاء في برقية ولي العهد “: تلقيت نبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عُمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله -تعالى- الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب”.
بدورها دعت سفارة المملكة لدى سلطنة عُمان، المواطنين المتواجدين في السلطنة إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد تحذير الأرصاد العمانية من بلوغ الحالة الجوية ذروتها غداً (الثلاثاء)، مشددةً على اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.
يأتي ذلك فيما تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب عدداً من محافظات سلطنة عمان في وفاة 16 شخصاً على الأقل منذ أمس، جرّاء انجراف مركباتهم، بينهم 10 من طلاب المدارس، الذين انجرفت مركبتهم في محافظة شمال الشرقية (شمالي السلطنة).وفق “أخبار 24”.
وفيما توقع مركز الأرصاد العُماني استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المحافظات الشمالية والشرقية حتى الأربعاء المقبل، وأوضح المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني أن ذروة الحالة الجوية في السلطنة ستكون غداً الثلاثاء.