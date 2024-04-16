النفط يغير مساره إلى ارتفاع جديد

غيرت أسعار النفط مسارها اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع جديد بعد تراجع طفيف في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو 0.5% إلى 90.56 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتصل إلى 85.84 دولار للبرميل.
وأنهت أسعار النفط جلسة الاثنين على انخفاض، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً لتصل إلى 90.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 38 سنتاً إلى 85.28 دولار للبرميل.وفق “أخبار 24”.
ويُتوقع أن تُظهِر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية في الصين والمقرر صدورها اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.2% في الأشهر الثلاثة السابقة.