خدمات طبية وحقائب إيوائية “سعودية” لـ 3 دول

يعكف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على مواصلة تقديم خدماته المختلفة في بلدان مختلفة، بتوزيع 266 حقيبة إيوائية للأسر المحتاجة والنازحة في محلية كرري بولاية الخرطوم في السودان، استفاد منها 1.5 ألف فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان للعام 2024.
واستمر المركز في تقديم خدماته بالسودان، بتوزيع 358 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية كسلا بولاية كسلا، استفاد منها 358 أسرة.
وقدم المركز أيضًا يد العون للشعب اليمني، بتقديم العيادة الطبية المتنقلة التابعة له في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لما يزيد على ألفي مستفيد خلال شهر فبراير 2024.
وعالجت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة أكثر من 6.7 ألف مستفيد خلال شهر فبراير 2024، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وفق “أخبار 24”.
وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار في لبنان، باستقبال 2.4 ألف مريض، وتقديم 5.6 ألف خدمة لهم.