العين والهلال.. “زعامة مؤجلة”

تتوجه الأنظار صوب ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لمتابعة ما ستُسفر عنه مواجهة العين الإماراتي والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر تأجيل مباراة العين والهلال لمدة 24 ساعة بسبب الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها العاصمة الإماراتية خلال الساعات الماضية.
ويخوض الهلال اللقاء المرتقب منتشيًا بأول تتويجاته هذا الموسم، بعدما حصد لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي بفوزه الكبير على الاتحاد 4-1 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس الماضي.
ويسعى الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية والتي وصلت حتى الآن إلى 34 فوزًا متتاليًا كأول نادٍ في تاريخ كرة القدم يصل لهذا الرقم من الانتصارات المتتالية.
في المقابل ينشد العين استعادة أمجاده الآسيوية الغائبة منذ 21 عامًا عندما توج بطلًا لآسيا عام 2003، حيث سيسعى لتحقيق الفوز على ملعبه قبل موقعة الإياب الصعبة في المملكة آرينا الأسبوع المقبل. وفق “سبورت 24”.
وتحمل مواجهة الغد الرقم 15 في تاريخ مواجهات الهلال والعين بالبطولات الآسيوية، حيث التقيا في 14 مباراة سابقة حقق خلالها كل الفريق الفوز في 6 مباريات فيما حسم التعادل مباراتين.
ويلعب الفائز من مجموع مباراتي الهلال والعين أمام الفائز من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني واللذان يلتقيان يوم الأربعاء في مباراة الذهاب بكوريا الجنوبية قبل أن تجمعهما الأسبوع المقبل موقعة الإياب في اليابان.