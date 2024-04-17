كاسترو يبحث عن بديل “رونالدو”

تنفس البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر الصعداء، بمشاركة الحارس الكولمبي ديفيد أوسبينا في تدريبات الفريق الجماعية، استعداداً لمواجهة الفيحاء والتي ستجمع الفريقين، الجمعة، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتلقى الحارس أوسبينا الضوء الأخضر من الجهاز الطبي بالفريق للمشاركة في مران الفريق بعد تجاوزه الألم التي شعر به في عضلة الفخذ ومعصم اليد خلال الحصة التدريبية للفريق الاثنين.
في الوقت الذي يراقب المدرب كاسترو وضع اللاعب عبدالمجيد الصليهم بعد خروجه من الحصة التدريبية، الثلاثاء بعد شعوره ببعض الألم متوجهاً الى العيادة الطبية بالنادي، دون اتضاح أي تفاصيل متعلقة بالأمر وإمكانية مشاركته في تدريبات الفريق الاستعدادية المقبلة.
ويعاني الفريق النصراوي من غيابات عدة بسبب الإصابة، حيث يغيب سامي النجعي ووليد عبدالله وايمن يحيى واندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق، إضافة الى البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإيقاف لتلقيه بطاقة حمراء في مواجهة الهلال الماضية في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي والتي خسره الفريق 2/1. وفق “سبورت 24”.
بينما لجأ مدرب النصر للمفاضلة بين عدد من العناصر الشابة في خط الهجوم بالفريق لتعويض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة التي يتطلع من خلالها للعودة لجادة الانتصارات ومواصلة مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي.
ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري بـ65 نقطة وبفارق قرابة الـ12 نقطة عن المتصدر الهلال، فيما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.