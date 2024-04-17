القادسية يعزز صدارته لـ “دوري يلو” بثلاثية في جدة

عزز فريق الكرة الأول بنادي القادسية صدارته لترتيب دوري الدرجة الأولى “يلو” بالفوز على مضيفه جدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 28 من عمر المسابقة.
سجل ثلاثية القادسية كل من عبدالعزيز جمال العثمان وميباي دياني والسكندري هاك في الدقائق 20 و 33 و 83.
ورفع القادسية رصيده إلى النقطة 59 منفردًا بصدارة ترتيب دوري يلو بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الخلود صاحب الوصافة.
وفي الجولة ذاتها فاز العدالة على مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، وحافظ على حظوظه في المنافسة على احدى بطاقات التأهل إلى روشن، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 46 في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الباطن عند النقطة 42 في المركز السابع. وفق “سبورت 24”.
كما حافظ فريق الخلود على الوصافة بالفوز على أحد بهدفين دون رد، ورفع الخلود رصيده إلى النقطة 51 ، بينما زاد الأمر صعوبة على فريق أحد بعد تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.