هدافو “دوري أبطال آسيا” قبل مواجهة العين والهلال

يستضيف ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع العين والهلال، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويلعب في النهائي الآسيوي الفائز من مجموع مباراتي الهلال والعين أمام الفائز من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني واللذان يلتقيان اليوم الأربعاء أيضًا.
وعلى مستوى هدافي دوري أبطال آسيا في نسختها الجارية، لازال الصراع على أشده بين عدد كبير من نجوم المسابقة.
ويتساوى 4 لاعبين في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا في النسخة الجارية، بـ 8 أهداف لكل منهم، وهم اندرسون تاليسكا (النصر) ، ألكسندر ميتروفتيش (الهلال)، كريسان داروز (شاندونغ تايشان)، سفيان رحيمي (العين).وفق “سبورت 24”.
وفي المركز الثاني يأتي كل من كريستيانو رونالدو (النصر)، لاباكودجو (العين)، إيجور سيرجييف (بانكوك جلاس)، هيرنانديز (انشيون يونايتد).