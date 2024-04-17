جيسوس ضد كريسبو.. لمن التفوق؟

يحل فريق الكرة الأول بنادي الهلال ضيفًا على نظيره العين الإماراتي، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بملعب هزاع بن زايد بأبوظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
مواجهة فنية من خارج الخطوط تجمع الثنائي، البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، و الأرجنتيني هيرنان كريسبو نظيره في العين.
وتولى جيسوس القيادة الفنية لفريق الهلال في يوليو من العام الماضي 2023، وخاض مع الفريق 42 مباراة رسمية، حقق خلالها 39 انتصارًا و 3 تعادلات، ولم يتجرع مرارة الهزيمة قط.
وحقق جيسوس رقمًا قياسيًا عالميًا خلال قيادته الحالية للهلال، بـ 34 انتصارًا متتاليًا، تصدر بهم الفريق قائمة الأندية العالمية ومن ثم دخول موسوعة “غيسنيس”.وفق “سبورت 24”.
أما الأرجنتيني كريسبو، فترأس الجهاز الفني لفريق العين الإماراتي في الرابع عشر من نوفمبر من عام 2023، وقاد الفريق خلال 20 مباراة رسمية.
وتذوق كريسبو طعم الانتصار في 13 مباراة مع العين مقابل 3 تعادلات و 4 هزائم.