نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > جيسوس ضد كريسبو.. لمن التفوق؟
17/04/2024   3:24 م

جيسوس ضد كريسبو.. لمن التفوق؟

+ = -
57

يحل فريق الكرة الأول بنادي الهلال ضيفًا على نظيره العين الإماراتي، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بملعب هزاع بن زايد بأبوظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

مواجهة فنية من خارج الخطوط تجمع الثنائي، البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، و الأرجنتيني هيرنان كريسبو نظيره في العين.

وتولى جيسوس القيادة الفنية لفريق الهلال في يوليو من العام الماضي 2023، وخاض مع الفريق 42 مباراة رسمية، حقق خلالها 39 انتصارًا و 3 تعادلات، ولم يتجرع مرارة الهزيمة قط.

وحقق جيسوس رقمًا قياسيًا عالميًا خلال قيادته الحالية للهلال، بـ 34 انتصارًا متتاليًا، تصدر بهم الفريق قائمة الأندية العالمية ومن ثم دخول موسوعة “غيسنيس”.وفق “سبورت 24”.

أما الأرجنتيني كريسبو، فترأس الجهاز الفني لفريق العين الإماراتي في الرابع عشر من نوفمبر من عام 2023، وقاد الفريق خلال 20 مباراة رسمية.

وتذوق كريسبو طعم الانتصار في 13 مباراة مع العين مقابل 3 تعادلات و 4 هزائم.

جيسوس ضد كريسبو.. لمن التفوق؟

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885295234.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com