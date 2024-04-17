الهلال يفقد خدمات 5 لاعبين أمام العين

تتوجه الأنظار صَوْب ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لمتابعة ما ستُسفر عنه مواجهة العين الإماراتي والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء.
وتأكد غياب 5 لاعبين من الهلال عن المباراة المرتقبة وهم ثنائي حراسة المرمى ياسين بونو وحبيب الوطيان، واللاعب البرازيلي لودي، وناصر الدوسري والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر تأجيل مباراة العين والهلال لمدة 24 ساعة بسبب الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها العاصمة الإماراتية خلال الساعات الماضية. وفق “سبورت 24”.
ويلعب الفائز من مجموع مباراتي الهلال والعين أمام الفائز من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، واللذان يلتقيان يوم الأربعاء في مباراة الذهاب بكوريا الجنوبية قبل أن تجمعهما الأسبوعَ المقبل موقعةُ الإياب في اليابان.