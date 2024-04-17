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جديد المحليات > “تاسي” يتراجع 0.3% بتداولات 9.6 مليار ريال
17/04/2024   5:15 م

“تاسي” يتراجع 0.3% بتداولات 9.6 مليار ريال

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أغلق مؤشر السوق جلسة (الأربعاء)، على تراجع بنسبة 0.3% عند 12466 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.6 مليار ريال.

وأنهت أسهم اتحاد اتصالات، وسينومي ريتيل، وأسترا الصناعية، والكيميائية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6%، فيما تراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 2% عند 37.70 ريال.

على الجانب الآخر، ارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بأقل من 1% عند 80.50 ريال، و29.95 ريال، على التوالي.

فيما صعد سهم متطورة، بنسبة 2% عند 46.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7.7 مليون سهم وبقيمة 370 مليون ريال، وذلك بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 إلى 108.7 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

“تاسي” يتراجع 0.3% بتداولات 9.6 مليار ريال

جديد المحليات
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