“مالديف السعودية” بين أفضل شواطئ العالم

حجزت شواطئ أملج على سواحل البحر الأحمر، موقعًا مميزًا ضمن قائمة “جوائز الشاطئ الذهبي 2024″، باحتلالها المركز الـ 41 في القائمة التي تضم أفضل 100 شاطئ في العالم، لتجاور أملج عددًا من أفضل الشواطئ حول العالم، مثل بورا بورا، وكوباكابانا، وغيرهما.
وأعدت القائمة شركة “BeachAtlas”، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، باستخدام خوارزميات متطورة، جرت مراجعة اختياراتها من قبل خبراء السفر، والشخصيات المؤثرة.
ووضعت القائمة عددًا من المعايير لتحديد اختياراتها لأفضل 100 شاطئ حول العالم، شملت الجمال الكلاسيكي، والتنوع الطبيعي، والإنصاف والشمول، بالإضافة إلى أسلوب الحياة والإحساس بالانتماء للمجتمع، والأهمية الثقافية للموقع. وفق “أخبار 24”.
ويؤكد إدراج أملج في قائمة أفضل 100 شاطئ حول العالم، قدراتها الكبيرة على الجذب السياحي؛ استنادًا إلى ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة، إذ تصطف على جوانب شاطئ أملج الرمال البيضاء، وأشجار النخيل، وتقارن شواطئها الهادئة والجميلة بنظيرتها في جزر المالديف.