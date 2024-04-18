“بيدرو”: افتقدنا الشراسة الهجومية أمام التعاون

أكد المدير الفني لفريق الخليج بيدرو إيمانويل، أن فريقه وصل إلى الهدف وهو النقطة الخامسة والثلاثين، وسوف يعملون في ما تبقى من مباريات إلى زيادة الحصيلة.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة فريق الكرة الأول بنادي التعاون أمام ضيفه الخليج بهدف لكل منهما، في افتتاح مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.
وقال بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الخليج استقبل هدفاً مبكراً عكس مجريات المباراة، لكنه استمر في خطته واستحوذ على الكرة، وقام بخلق فرص حتى سجل في آخر الشوط الأول، مشيراً إلى أنهم لعبوا في أجواء حارة لم يعتادوا عليها.
وأوضح، أنهم افتقدوا للشراسة في الهجوم ورغم ذلك حارس التعاون أنقذ كرتين خطرتين.
وأشار إلى أنه كان غاضباً نوعاً ما في الشوط الأول لأنهم استحقوا أكثر في هذا الشوط، لكن أن تأتي لبريدة وتأخذ نقطة من التعاون فهو أمر جيد. وفق “سبورت 24”.