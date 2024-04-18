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رياضة > إصابة “كويلار” بتمزق في العضلة الخلفية
18/04/2024   10:05 م

إصابة “كويلار” بتمزق في العضلة الخلفية

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أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، إصابة لاعبه جوستافو كويلار بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته لـ 3 أو 4 أسابيع للتعافي.

ويستضيف الشباب في تمام التاسعة مساءً فريق أبها، في منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتطلع “الليوث” لاستعادة التوازن والعودة لطريق الانتصارات بعد احتلال المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وفي المقابل يسعى أبها للخروج من النفق المظلم والمركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الاستفاقة من وعكته والخسارة القاسية التي نالها على يد النصر قبل جولتين ماضيتين. وفق “سبورت 24”.

إصابة “كويلار” بتمزق في العضلة الخلفية

رياضة
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