“شاموسكا”: لم نحقق النتيجة المرجوة أمام الخليج

أكد المدير الفني لفريق التعاون شاموسكا، أن فريقه لم يحقق النتيجة المرجوة؛ فكان هدفهم حصد النقاط الثلاث للمنافسة على المركز الرابع.
حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق الكرة الأول بنادي التعاون أمام ضيفه الخليج بهدف لكل منهما، في افتتاح مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.
وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن التعاون لم يستطع إخراج الكرة في الشوط الأول بشكل جيد ضد فريق يلعب بتكتل دفاعي ويتراجع في الخطوط. وفق “سبورت 24”.
وأضاف، أن اللاعب أحمد أشرف يملك الجودة ويستطيع المراوغة، عكس سطام الروقي الذي يجيد اللعب في المساحات لذلك قمت بإشراكه.