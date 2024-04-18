“الاتفاق” يخوض التدريب الرئيسي لمواجهة الوحدة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي، عصر اليوم الخميس، على استاد نادي الاتفاق بموطن الفرسان.
تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لاستضافة فريق الوحدة يوم بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، قد اشتمل على اجتماع فني، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك انتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء مع المعد البدني، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة، فيما تركز التدريب بعد ذلك على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه فارس الدهناء في مواجهة الوحدة، واختتم التدريب بالمناورة الرئيسية. وفق “سبورت 24”.