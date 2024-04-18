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رياضة > “نيوم” يتوج بلقب “دوري الدرجة الثانية”
18/04/2024   10:05 م

“نيوم” يتوج بلقب “دوري الدرجة الثانية”

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حصد فريق نيوم لقب دوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على الجبيل، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

وسجل الهدف الأول لفريق نيوم اللاعب تياقو بيزيرا، قبل أن يضيف زميله محمد حرزان الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 85 تمكن اللاعب محمد فؤاد من إحراز هدف الفوز لفريقه.

وخاض نيوم المباراة بتشكيل مكون من: “عبدالرحمن دغريري، محمد صغراوي، فهد المنيف، نمر غزواني، محمد العمري، محمد السفري، ماجد الديني، سلطان سوادي، عبدالرحمن الغامدي، محمد محسن، تياقو بيزيرا”. وفق “سبورت 24”.

وفي وقت سابق، كان فريق نيوم قد ضمن الصعودي لدوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين.

يذكر أن نادي نيوم تأسس عام ١٩٦٥ بمسمى نادي الصقور، وتم تغييره في ديسمبر ٢٠٢٣.

“نيوم” يتوج بلقب “دوري الدرجة الثانية”

رياضة
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