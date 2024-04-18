التعادل يحسم مباراة التعاون والخليج في “روشن”

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق الكرة الأول بنادي التعاون أمام ضيفه الخليج بهدف لكل منهما، في افتتاح مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.
بادر التعاون بالتهديف بواسطة عبدالفتاح محمد آدم مع الدقيقة 21، و رد الخليج بالتعادل مع الدقيقة الخامسة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالشوط الأول بهدف ذاتي سجله عون السلولي في مرماه.
التعادل أعاد التعاون إلى المربع الذهبي برصيد 48 نقطة، محتلاً المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، ورفع رصيد الخليج إلى النقطة 35 محتفظًا بمركزه العاشر. وفق “سبورت 24”.