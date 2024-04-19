“موسيماني”: الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة من الشباب

أكد المدير الفني لفريق أبها بيتسو موسيماني، أن الجميع يتحمل مسؤولية الفوز أو الخسارة في الفريق، ولا يرجع السبب في الفوز أو الخسارة لأي أمر بخلاف الأخر.
وحقق فريق الشباب الفوز على أبها، مساء الخميس، بنتيجة 5-0، في إطار منافسات الجولة الـ 29بدوري روشن.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه سيفكروا في مواجهة الأخدود المقبلة، بنفس تفكيرهم في المباريات التي فازوا بها.
وأضاف، أن فريق أبها لعب شوط أول جيد، أمام فريق رائع، وأفتقدوا بعض اللاعبين بداعي الإصابة والإيقاف، وتركيزهم حالياً على مواجهة الأخدود.وفق “سبورت 24”.
وأوضح، أنهم تعرضوا لنتيجة سيئة مرة آخرى، بعدما أرتكبوا عدداً من الأخطاء، ويجب أن تصحيحها مستقبلاً.