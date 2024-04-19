“بيريرا”: سر تحسن النتائج يعود للاعبي الشباب

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أن سر تحسن النتائج يعود للاعبين، مشيرا إلى أن غرفة الملابس تحظى ببيئة صحية جميلة، والفريق يستحق مركزاً في سلم الترتيب أفضل مما هو فيه الآن.
وحقق فريق الشباب فوزا على نظيره أبها، مساء الخميس، بنتيجة 5-0، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
وقال بيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن اللعب أمام الفرق التي تنافس على الهبوط أمر صعب، لأنهم يلعبون بتكتل دفاعي كبير، لكن اللاعبين كانوا حاضرين اليوم بشكل رائع، وقدموا الأداء المطلوب.وفق “سبورت 24”.
ووجه الشكر لمدافع الفريق رومان سايس ، مؤكدا أنه قدم أداء كبير رغم مروره ببعض الظروف الخاصة به هذا الأسبوع.
وأوضح، أن الفريق لعب مباراة كبيرة أمام أبها، وكان أداء اللاعبين فيها رائع، معربا عن سعادته بخروج الفريق بشباك نظيفة للمرة الثالثة على التوالي.