“تاسي” يرتفع 0.1 % بتداولات 6.4 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق جلسة (الأحد)، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 12518 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.
وصعدت أسهم تكافل الراجحي، المتحدة للتأمين، وباتك، والخليجية العامة، بنسبة 10%، فيما ارتفع سهم أرامكو، بنسبة 1% عند 30.05 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.
كما ارتفع سهم المراعي، بنسبة 1% عند 58.50 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 إلى 692.2 مليون ريال وبنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 79.10 ريال، بينما هبط سهم جرير، بنسبة 3 % عند 14.16 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الأول بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.