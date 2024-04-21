إطلاق المسح الزراعي الشامل بالمملكة

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، المسح الزراعي الشامل لجميع مناطق ومحافظات المملكة، والذي يهدف إلى جمع البيانات الأساسية والهيكلية عن النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لتوفير قاعدة بيانات يعتمد عليها متخذو القرارات بتطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية.
ويوفر المسح البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن عمليات المسح الزراعي الشامل ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية.
وأهابت بجميع المعنيين المبادرة باستيفاء البيانات الخاصة بالمسح الزراعي الشامل، علماً بأن المعلومات والبيانات التي سيدلي بها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط. وفق “أخبار 24”.