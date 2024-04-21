“الجوهرة” أحدث حدائق “الخُبر”

تمثّلت أحدث المشاريع التطويرية بالمنطقة الشرقية، في حديقة الجوهرة بحي الأمواج في العزيزية بمحافظة الخُبر، والتي بدأت أمانة المنطقة تنفيذ أعمالها بهدف زيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز استدامة البيئة، وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت أمانة المنطقة أن مساحة حديقة الجوهرة تتجاوز 3127 م2، حيث تحتوي على مسطحات خضراء بمساحة تزيد عن 1900 م2، ومنطقة ألعاب أطفال بمساحة 255 م2، وكراسي جلوس، وممرات داخلية، وعناصر إضاءة جمالية.
وبيّنت أن الحديقة الجديدة تُعَدّ أول حديقة تُنفَّذ بحي الأمواج، لتسهم في إيجاد متنفس صحي للسكان، ما يشجع سكان الحي على زيارتها بصفة مستمرة، بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية والتواصل بين السكان، كونها تشكل مركز جذب للمتنزهين وهواة ممارسة الرياضة.وفق “أخبار 24”.
كما تنسجم “الجوهرة” مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، من خلال استغلال الفراغات وتوفير مرافق متكاملة لسكان الخُبر في مختلف أرجاء المدينة، وتحقيق التوازن البيئي بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتخضير الخُبر، وتحويلها إلى واحة خضراء.